DAB+ Digitalradio begeistert zwei Drittel der Österreicher:innen mit großer Programmvielfalt und kostenfreiem Empfang über Antenne

(Wien) Mit dem Start von 29 weiteren Digitalradio-Programmen, verdoppelte sich im Sommer 2024 das DAB+ Gesamtangebot in Österreich auf 60 Programme und kann von 84 % der Bevölkerung einfach über Antenne empfangen werden. Vier von fünf der DAB+ Nutzerinnen (79 %), die die neuen Sender bereits gehört haben, empfinden das vergrößerte Angebot als große bis sehr große Bereicherung. Grundsätzlich schätzen im Schnitt rund zwei Drittel aller Radionutzer:innen die Programmvielfalt des digitalen Antennenradios (60 %), den rauschfreien Empfang (73 %) und den digitalen Hörgenuss ohne Verbrauch von Datenvolumen oder Zusatzkosten für Streaming-Abos.

Dies geht aus der am 10. April 2025 vorgestellten Studie „DAB+ Digitalradio Österreich 2025“ hervor, die die Bekanntheit und Reichweite des digitalen Hörfunkangebotes darstellt. Die Untersuchung wird im Auftrag des Fachbereichs Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) jährlich von Ipsos Market Research im Zeitraum von Ende Jänner bis Ende Februar bevölkerungsrepräsentativ mit 2.900 Befragten durchgeführt.

„Auch die diesjährige Ausgabe unserer Studie zum Digitalradio DAB+ zeigt wieder ein hohes Maß an Begeisterung für die Vorzüge und den Mehrwert des digitalen Hörfunks unter allen, die das Angebot kennen“, sagt Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR Medien. „Mit gegenwärtig rund 140 Hörfunkprogrammen in ganz Österreich bieten DAB+ und UKW gemeinsam den Hörer:innen ein extrem vielfältiges und kostenloses Hörerlebnis“, so Struber.

Konstant blieben im Jahr 2025 Nutzung und Bekanntheit des digitalen Antennenradios. Rund 50 % der österreichischen Bevölkerung im Alter ab 15 Jahren kennen den Begriff DAB+ Digitalradio, dessen Logo oder sogar beides. Rund ein Viertel der Bevölkerung hat schon einmal Radioprogramme über das digital-terrestrische DAB+ Antennenradio gehört. 18 % der Gesamtbevölkerung bzw. 980.000 Österreicher:innen nutzen DAB+ Radioprogramme sogar (fast) täglich, mehrmals pro Woche oder zumindest mehrmals im Monat.

Laut Befragung stieg der Anteil aller Haushalte in Österreich mit zumindest einem DAB+ fähigen Empfangsgerät gegenüber dem Vorjahr leicht um einen Prozentpunkt auf 27 % an. Allerdings wurden im Jahr 2024 allein 253.789 PKW neu zugelassen*, deren Einbauradios seit dem Jahr 2021 gemäß EU-Recht mit DAB+ ausgerüstet sind. Hinzu kommen knapp 86.000 DAB+ Empfangsgeräte für die heimische Nutzung, die 2024 im österreichischen Einzelhandel verkauft wurden** (ohne internationale Online-Händler).

„Es zeigt sich erneut, dass es eine offensichtliche Lücke zwischen dem individuell wahrgenommenen und dem tatsächlichen Besitz von DAB+ Geräten in den Haushalten gibt. Allein mit den PKW-Neuzulassungen des Jahres 2024 ist der Gesamtbestand an Autos mit DAB+ Radio in Österreich um gut 36 % auf rund 950.000 Fahrzeuge seit 2021 angewachsen“, erklärt Wolfgang Struber. „Die Übertragungstechnologie spielt für die Menschen keine große Rolle. Im Vordergrund stehen die Programme und ihre Vielfalt“, so Struber.

DAB+ Digitalradio wurde in Österreich zunächst im Jahr 2018 in Wien und ein Jahr später auch bundesweit auf Grundlage des Digitalisierungskonzepts der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) eingeführt, um den digitalen Rundfunk weiterzuentwickeln und bei weitgehend ausgereizten UKW-Frequenzen den Ausbau von Medien- und Meinungsvielfalt im Radio zu ermöglichen.

Die aktuelle DAB+ Studie steht auf der Website der RTR zum Download zur Verfügung.

Über RTR Medien und KommAustria

Der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) ist Österreichs größte Förderstelle für Medienunternehmen (Radio, Podcast, Fernsehen, Print, Fernsehfilm). Darüber hinaus ist sie als Service-, Beschwerde- und Streitbeilegungsstelle tätig. Als Kompetenzzentrum teilt die RTR Medien ihr Wissen in Studien, Berichten oder Veranstaltungen. Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) ist eine Einrichtung des Bundes und in die zwei Fachbereiche Medien (Geschäftsführer Wolfgang Struber) sowie Telekommunikation und Post (Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer) gegliedert. Gemeinsam sind die zwei Fachbereiche Geschäftsstelle der Behörden Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), Telekom-Control-Kommission (TKK) und Post-Control-Kommission (PCK). www.rtr.at

* Statistik Austria

** Panelmarket/GfK Austria

zur Pressemeldung