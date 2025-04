egoFM plus – das Liveprogramm ohne große Werbeunterbrechung als Bezahlmodell

(München) Mit egoFM plus kann man jetzt das egoFM Liveprogramm ohne große Werbeunterbrechung durchhören. Nach einer Umfrage bei den Hörerinnen und Hörern wurde klar, dass viele das Programm egoFM schätzen – die Werbeblöcke hingegen weniger. Als privater Radiosender ist die Station allerdings auf Werbeeinnahmen angewiesen. Als Alternative zum bestehenden Programm über UKW/DAB+ bietet die Radiostation egoFM plus Stream an. Für 4,50 EUR im Monat oder 45 EUR im Jahresabo kann man nun das egoFM Liveprogramm ohne große Werbeunterbrechung genießen.

zur Meldung