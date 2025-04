Abschaltung des UKW-Senders N-JOY vom NDR in Süderlügum

(Hamburg) Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Hörfunks in Schleswig-Holstein wird der UKW-Sender des Programms N-JOY vom NDR in Niebüll / Süderlügum am 9. April 2025 abgeschaltet. Diese Maßnahme ist ein weiterer Schritt zur optimierten Versorgung und verbesserten Übertragungstechnologie, die durch DAB+ bereitgestellt wird.

Bereits am 24. Januar 2025 wurde ein weiterer DAB+ Sender des NDR am Standort Niebüll-Stadt in Betrieb genommen. Dieser sendet auf Block 12B (225,648 MHz) und sorgt seitdem für eine hervorragende DAB+ Versorgung aller acht Hörfunkprogramme des NDR, einschließlich N-JOY, in Nordfriesland. Die genauen Details zur DAB+ Versorgung in Schleswig-Holstein können auf www.dabplus.de/sh eingesehen werden.

Die Abschaltung des UKW-Senders von N-JOY betrifft die Region nördlich von Süderlügum entlang der dänisch-deutschen Grenze bis nach Jardelund, und südlich bis Stedesand und Stadum.

Die Hörerinnen und Hörer können das Programm von N-JOY weiterhin über DAB+ empfangen. Darüber hinaus stehen auch alternative Empfangsmöglichkeiten zur Verfügung: die ARD-Audiotheksapp, der Empfang per DVB-T2, die N-JOY App und die Webseite www.n-joy.de, per Satellit sowie per Internet. Genauere Informationen zu den unterschiedlichen Verbreitungswegen gibt es unter www.ndr.de/technik.

