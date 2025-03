Reparaturarbeiten am Olympiaturm in München

(München) Am Olympiaturm in München ist eine Reparatur fällig wodurch es zu Beeinträchtigungen beim gesamten Empfang von DAB+ (und DVB-T2) kommen kann. Die Arbeiten finden am 02. April zwischen 09:05 und 17:00 statt (bei schlechtem Wetter am 04. April). Sowohl im Kanal 11D (Bayern), 11C (Lokalnetz München) als auch im BR-Regionalnetz 10A (Oberbayern/Schwaben) wird der Raum München während der Wartungsarbeiten am Olympiaturm von den Standorten Ismaning, Isen und Fürstenfeldbruck weiter versorgt, so dass der mobile Empfang weitgehend gewährleistet sein sollte. In Gebäuden kann mit Einschränkungen beim Empfang gerechnet werden.