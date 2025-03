Radionutzungszahlen in der Schweiz Herbst 2024 

(Zürich) Die Arbeitsgruppe Digitale Migration («AG DigiMig») präsentierte am atelier radiophonique romand ARARO am 7. Februar 2025 die Zahlen zur Radionutzung in der Schweiz vom Herbst 2024. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist auf das digitale Radio umgestiegen, zeigen die Studienresultate. Nur noch 8% hörten bei der Messung im Herbst 2024 noch ausschliesslich Radio über UKW, 83 von 100 gehörten Radiominuten wurden digital (DAB+ oder über das Internet) konsumiert. Damit wurde ein neuer Höchsttand der digitalen Nutzung erreicht. Radio wird immer noch am häufigsten zuhause gehört (60% der gehörten Minuten sind zuhause), 20% der Radionutzung findet bei der Arbeit statt und knapp 14% im Auto. Diese Aufteilung ist in den letzten Jahren gleichbleibend und stabil. Die genannten Zahlen berücksichtigen noch nicht die UKW-Abschaltung der SRG vom 31.12.2024. Die nächsten belastbaren Zahlen erscheinen voraussichtlich im Sommer 2025.

Zahlen zur Radionutzung in der Schweiz (GFK Trendanalyse Herbst 2024)