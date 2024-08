Neue Führung bei RADIO SCHWABEN: Britta Schaller übernimmt Sendeleitung

(Schwabmünchen) RADIO SCHWABEN als erfolgreichster DAB+ only Radiosender in Bayerisch-Schwaben verstärkt sein Team zum 1.Oktober 2024 mit Britta Schaller als Sendeleitung Programm und Redaktion. Mit dieser Personalentscheidung will die Geschäftsleitung des Senders künftig die Ressorts Programm und Redaktion bündeln und die organisatorische Basis für die neuen Unternehmensziele ausbauen.

„Wir haben in den letzten Monaten intensiv an der Weiterentwicklung unseres Programms, der Musik und Markenbildung gearbeitet. Auch personell stellen wir uns neu auf: Britta Schaller wird ab Oktober als Sendeleitung die Koordination von Programm und Redaktion übernehmen und damit auch eine wichtige Schnittstelle zwischen Programm und der Geschäftsführung bilden. Ich freue mich, dass wir sie für unser Haus gewinnen konnten“, so Markus Gilg, Geschäftsführer von RADIO SCHWABEN.

Die 57-Jährige war viele Jahre als Moderatorin und Redakteurin im Lokalrundfunk in Augsburg tätig und ist eine Frau der ersten Stunde im lokalen Hörfunk. In ihrer künftigen Funktion will sie als Sendeleitung den erfolgreichen Weg des Senders fortsetzen und ausbauen. „Ich freue mich auf

diese neue Herausforderung. Es wird spannend, Konzepte und Ideen im Team umzusetzen, und die gesetzten neuen Ziele zu erreichen. Es wird eine Herzensaufgabe, RADIO SCHWABEN noch erfolgreicher zu machen.“

RADIO SCHWABEN ist in der Funkanalyse Bayern 2024 die Nummer 1 in Bayerisch-Schwaben und Platz 3 in Bayern unter allen lokalen rein digitalen Radio-Programmen. 137.000 Hörer (WHK) hören regelmäßig RADIO SCHWABEN, 317.000 Menschen haben RADIO SCHWABEN schon einmal eingeschaltet. Empfangbar ist RADIO SCHWABEN über Antenne auf DAB+ in gesamt Bayerisch-Schwaben und darüber hinaus, im Kabelnetz von Vodafone sowie auf Smart Speakern wie Alexa, im Web und über die RADIO SCHWABEN App.

