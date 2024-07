ma 2024 Audio II: ANTENNE BAYERN GROUP feiert gemeinsame Reichweitensteigerung von +11,7 % und freut sich über den ersten Einzelausweis von OLDIE ANTENNE

(Ismaning) Die ANTENNE BAYERN GROUP erzielt mit ihren Marken – ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE, OLDIE ANTENNE und ANTENNE NRW – in der heute veröffentlichten Media-Analyse ma 2024 Audio II deutliche Reichweitengewinne und ist damit einer der führenden privaten Audio-Anbieter in Deutschland. Mit 1,085 Mio. Hörer:innen pro Durchschnittsstunde* in der alle Angebote umfassenden ANTENNE BAYERN GROUP-Kombi und einem Zugewinn von 114.000 Hörer:innen (+11,7 %) gegenüber dem Vorjahr entwickelt sich die Gruppe signifikant besser als der stagnierende Gesamtmarkt (+0,7 %).* Erstmals wurde die OLDIE ANTENNE einzeln ausgewiesen und trägt damit zum Wachstum bei. Dies bestätigt die Multi-Brand-Strategie der ANTENNE BAYERN GROUP.

ANTENNE BAYERN festigt mit 661.000 Hörer:innen pro Stunde* die Position als der meist gehörter Privatradiosender Deutschlands und gewinnt gegenüber dem Vorjahr hinzu. Dabei gelingt es ANTENNE BAYERN, die Marktführerschaft in der hart umkämpften Zielgruppe 14-59 Jahre** vor den öffentlich-rechtlichen Programmen von Bayern 1 und Bayern 3 zurückzuerobern. Programmdirektor Ralf Zinnow: „Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern im ganzen Freistaat, von Franken bis ins Berchtesgadener Land, von der Oberpfalz bis ins Allgäu und an den Bodensee, für ihre Treue. Für sie gibt unser Team, dem ich herzlich für unser Zusammenwirken und Engagement danke, einfach alles: Bayerns besten Musikmix, erstklassige Unterhaltung und aktuelle Information, einmalige Aktionen und immer wieder neue Überraschungen. On-Air, Off-Air und digital sind wir mit unserer 360-Grad-Marke ANTENNE BAYERN besser erlebbar und nah dran.“

ROCK ANTENNE erreicht mit 341.000 Hörer:innen pro Stunde* einen signifikanten Zuwachs und nähert sich wieder einem Rekord-Niveau. Dazu kommt ROCK ANTENNE Hamburg mit einem Top-Ergebnis von 62.000 Hörer:innen pro Stunde*. Gemeinsam festigen ROCK ANTENNE mit ROCK ANTENNE Bayern und ROCK ANTENNE Hamburg den Status als eines der führenden Rockradio-Networks der Republik. Holger „Barny“ Barnsteiner, stellvertretender Programmdirektor und Morgenmoderator: „ROCK ANTENNE ist die Love-Brand unserer Rock-Community. Wir rocken gemeinsam unseren Erfolg und das nachhaltige Wachstum. Was wir tun, ist echt: Wir lieben Rock, wir leben Rock – das verbindet uns mit unserer Community. Nur mit euch sind wir stark. Keep on rockin‘!“

Ein besonderer Meilenstein für die gesamte ANTENNE BAYERN GROUP ist die erstmalige Ausweisung von OLDIE ANTENNE als eigenständiges Angebot. Im ersten Jahr nationaler DAB+ Verbreitung erreicht der Sender hervorragende 63.000 Hörer:innen pro Stunde* und ist damit aus dem Stand das reichweitenstärkste bundesweit ausgestrahlte Oldie-Programm in Deutschland. Jörg Muthsam, Head of OLDIE ANTENNE: „One moment in time! Celebration! Thank you for the music… und Danke an unsere treuen Hörerinnen und Hörer, die uns auf dem Weg vom erfolgreichen Webradio zum ‘echten Radiosender’ begleitet, weiterempfohlen und mit einem unglaublichen Wachstum belohnt haben. Diese großartige Reichweite ist für das ganze Team Ansporn und Anspruch zugleich, mit Leidenschaft weiterzumachen und noch mehr Musikliebhaber in ganz Deutschland für die OLDIE ANTENNE zu begeistern.“

Felix Kovac, Geschäftsführer der ANTENNE BAYERN GROUP, äußert sich zur aktuellen Entwicklung der gesamten Gruppe sehr zufrieden: „Die positiven Ergebnisse der ma 2024 Audio II sind eine klare Bestätigung unserer Strategie von Investitionen in neue landesweite und bundesweite Sender. Wir haben es geschafft, durch die Einführung neuer Audio-Marken marktübliche Verluste bei landesweiten AC-Programmen zu kompensieren. Dies zeigt, dass wir mit unserer Transformationsstrategie unsere Marktposition nicht nur in Bayern, sondern auch in ganz Deutschland nachhaltig stärken. Alle Marken, also ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE, OLDIE ANTENNE und ANTENNE NRW, haben gegenüber dem Vorjahr Reichweitengewinne erzielt. Davon werden auch unsere Werbekunden mit attraktiven Angeboten profitieren.“ Geschäftsführer Guy Fränkel, insbesondere verantwortlich für den Content der ANTENNE BAYERN GROUP, ergänzt: „Unsere gemeinsamen Reichweiten sind das Ergebnis harter Arbeit und eines klaren Bekenntnisses zu qualitativ hochwertigem Content. Sie bieten uns eine hervorragende Grundlage, um unsere Strategie weiterzuentwickeln und unsere Communities täglich aufs Neue zu begeistern. Herzlichen Dank an unser Team aller Brands – von Bayern über Nordrhein-Westfalen bis nach Hamburg.“

* Durchschnittsstunde, gesamt, Montag bis Freitag

** Durchschnittsstunde, 14-59 Jahre, Montag bis Freitag