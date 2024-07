ma Audio 2024 IINeue Bestwerte für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova

(Köln) Mit einem Plus von täglich 130.000 Hörerinnen und Hörern gehört der Deutschlandfunk erneut zu den großen Gewinnern im deutschen Radiomarkt. Auch Deutschlandfunk Nova konnte den Aufwärtstrend bei den Hörerzahlen weiter fortsetzen. Mit einer Tagesreichweite von 176.000 Hörerinnen und Hörern wurde der bisherige Bestwert aus dem Frühjahr erneut übertroffen. Das geht aus den heute veröffentlichten Vergleichszahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) hervor.

Für den Deutschlandfunk weist die Reichweitenstudie ma Audio 2024 II eine Tagesreichweite von 2,36 Mio. Hörerinnen und Hörern (ma Audio 2024 I: 2,23 Mio.) aus. Damit steigt das Informationsprogramm erneut auf Platz 6 der meistgehörten Programme in Deutschland. Deutschlandfunk Kultur kommt demnach auf 0,47 Mio. Hörerinnen und Hörer (ma Audio 2024 I: 0,58 Mio.). Deutschlandfunk Nova gewinnt sowohl in den Messungen des sogenannten Weitesten Hörerkreises als auch in der Tagesreichweite (ma Audio 2024 I: 165.000 Hörerinnen und Hörer).

Deutschlandradio-Programmdirektorin Jona Teichmann: „Das sind herausragend gute Werte für den Deutschlandfunk. Wir leben in unübersichtlichen Zeiten mit vielen Krisen, die die Menschen beschäftigen, oft auch verunsichern. Im Deutschlandfunk nehmen wir uns Zeit, über die großen Fragen zu diskutieren und nachzudenken. Mit ganz unterschiedlichen Formaten gehen wir Themen auf den Grund, erklären und ordnen ein. Uns ist dabei wichtig, auch zuzuhören und mit dem Publikum im Dialog zu sein. Herzlichen Glückwünsch an alle, die dafür jeden Tag ihr Bestes geben. Wir sind dankbar für das Vertrauen in unsere Arbeit.“

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue: „Ich freue mich sehr für das Team von Deutschlandfunk Nova über das zweite Rekordergebnis in Folge. Die Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Jahren großen Mut und ein gutes Gespür für neue Formate bewiesen. Auch komplizierte Themen werden in Nachrichtenformaten wie ‚Unboxing News‘ und zeitgemäßen Podcasts leicht, unterhaltsam und gleichzeitig mit Tiefgang erklärt. Das Redaktionsteam genießt eine hohe Glaubwürdigkeit in der Zielgruppe, die Musikredaktion steht für Qualität abseits des Mainstreams. Deutschlandfunk Nova ist mittlerweile fest in der Lebenswelt seiner Hörerinnen und Hörer verankert.“

Über die MA Audio

Die Media Analyse Audio (ma Audio) wird zweimal jährlich im März und Juli von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) zur Verfügung gestellt. Sie liefert auf Basis der Befragung von rund 65.000 Personen, der ma IP Audio, einer Online-Tagebuchstudie und einer DAB+ Reichweitenstudie konvergente Daten zur Hörfunknutzung in Deutschland. Die Feldzeit der ma 2024 Audio II beinhaltet Daten aus dem Zeitraum von September 2023 bis März 2024.

