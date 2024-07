Zahlen, bitte! Das Funkhaus Ortenau dankt für die zuverlässige Quotenlieferung

(Offenburg) Vor ziemlich genau einem Jahr hat sich das betrübte Team von Schwarzwaldradio und HITRADIO OHR im Hinterzimmer der Redaktion nach der Veröffentlichung der miesen Hörerzahlen genau eine Flasche Apfelsaftschorle* geteilt. Heute lief das anders: Auf der Sonnenterrasse im Gasthaus zur Goldenen Varianz wurde vor wunderschöner Schwarzwaldkulisse ordentlich bestellt – und auch geliefert. Der Einwand der Bedienung, „Draußen nur Kännchen“, war geflissentlich überhört worden. Manchmal soll es eben etwas mehr sein:

Schwarzwaldradio und HITRADIO OHR steigern erneut um kumuliert fast 17%**. Bereits im März dieses Jahres waren die Quoten deutlich in die Höhe gegangen.

„Endlich haben wir offiziell mehr Zuhörer als Staubpartikel auf unseren alten Schallplatten im Archiv“, freut sich der emsige Musikredakteur Sven Steiner. ***

Kritik kommt hingegen vom Verband Deutscher Radioberatungsgesellschaften****: „Wenn alle Funkhäuser so arbeiten würden, hätten wir bald nichts mehr zu tun“, ereifert sich ein Vertreter, der an dieser Stelle lieber ungewichtet bleiben möchte.

„Wir sind und bleiben etwas anders, unkonventionell und nicht von der Stange“, so der Geschäftsführende Gesellschafter Markus Knoll, „Quasi das Katzenbaby im Alligatorengehege. Einfach zum Liebhaben“.

„Wären wir beim ESC, würden wir zu den „Big Five“ zählen – also nach Reichweite in Baden-Württemberg“, freut sich Marketingchefin Claudia Roggisch*****. „Und das mit dem Budget einer durchschnittlichen Abi-Zeitung. Ich gebe 12 Punkte für unsere Truppe!“

Sie werden also weitersenden, aus dem beschaulichen Offenburg und ihre Hörer mit zwei ungewöhnlichen wie einzigartigen Programmen überraschen. Und mit Belohnungen aus der Funkhaus-Prämienwelt: ******

„Jeden Monat gehen fast 400 Geschenke im Wert von über 14.000 Euro in die gesamte Republik.“, freut sich Schwarzwald-Podcasterin und Morgenfrau bei Schwarzwaldradio, Zarah Louise Roth. „Keine Spur von Servicewüste Deutschland – nicht bei uns!“

Und so bewerten wir die heutige MA mit fünf von fünf Sternen und freuen uns auf das, was in diesem Jahr möglicherweise noch kommt. Nach zwei erfolgreichen Media-Analysen, dem Radiopreis der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg und – neu – den Piccolos im funkhauseigenen Getränkeautomat kann eigentlich nichts mehr kommen. *******

Quelle: ma 2024 Audio II

*No-Name-Produkt, 0.33 Liter, mit 25% recyceltem Ozean-Plastik in der PET- Flasche

**Hörer pro Stunde, Mo-Fr, HITRADIO OHR und Schwarzwaldradio

***hat für diesen Vergleich fünf Jahre akribisch gezählt und katalogisiert

**** Klassische Fake-News!

*****klassisch binäre Person, kann nicht singen

******Prämienpunkte fürs Radiohören…gibt es in dieser Form nur bei uns

*******ein Deutscher Radiopreis wäre wieder mal ne tolle Sache

Der Betrachtungszeiträume für die ma 2024 Audio I: Januar bis April 2023 (Frühjahrswelle) sowie September bis Dezember 2023 (Herbstwelle)