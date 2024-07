Bayern Funkpaket wieder über der Million – Lokalradio im Freistaat legt 10 Prozent zu / Ergebnisse der ma 2024 Audio II

(München) Lokalradio in Bayern auf der Überholspur: Die im Bayern Funkpaket zusammengeschlossenen bayerischen Lokal- und landesweiten Programme knacken laut der ma Audio II wieder die Millionen-Marke. 1,03 Millionen Menschen über 14 Jahren erreichten die Sender gemeinsam pro Stunde – und damit 94.000 mehr Hörerinnen und Hörer oder plus 10 Prozent im Vergleich zur ma Audio I. Unter den ausgewiesenen Einzelsendern tragen aktuell vor allem ROCK ANTENNE (341.000; +47.000) und Radio Galaxy (45.000; +12.000) zum neuen Bestwert bei. Zudem kann Radio Gong 96,3 die gute Entwicklung aus der letzten Erhebung mehr als bestätigen (51.000; +3.000). Deutschlandweit schalten montags bis freitags 3,5 Millionen Menschen ab 14 Jahren mindestens ein Programm aus dem Bayern Funkpaket ein.

Besonders erfreulich: Gerade auch bei den jüngeren Menschen kommt bayerisches Lokalradio bestens an. Mit 527.000 Hörerinnen und Hörern in der vermarktungsrelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen (+ 37.000) positioniert sich das Bayern Funkpaket deutlich vor ANTENNE BAYERN (307.000; -36.000) und Bayern 3 (318.000; -39.000).

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): „Mit Lokalität und Authentizität erreicht man die Herzen der Menschen in Bayern. Die guten Zahlen aus der ma Audio II bestätigen: Qualität und Verlässlichkeit kommen niemals aus der Mode. Ganz im Gegenteil, Information, die nah am Menschen ist und mal Spaß machen darf, wird immer relevanter. Das leistet vor allem Lokalradio – was für eine tolle Botschaft in der digitalen Welt.“

Die Tabelle mit den Ergebnissen der ma 2024 Audio II finden Sie hier.

