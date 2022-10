Die Kraft von Audio in Krisenzeiten – Mit dem Audio-Gipfel starten am 19. Oktober die Audio-Panels der BLM bei den #MTM22

(München) Relevanter denn je ist die „Kraft von Audio in herausfordernden Zeiten“: Über Rolle, Wert und Zukunft der Gattung Audio diskutieren am 19. Oktober Branchenexpertinnen und -experten beim Audio-Gipfel der MEDIENTAGE MÜNCHEN. Mit dabei sind u.a. Felix Kovac (Antenne Bayern), Grit Leithäuser (Radiozentrale) sowie Christian Schalt (Audio Alliance). Gastgeberin des Gipfels wie auch einer Reihe weiterer Audio-Panels ist die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM).

Vermarktung, Ausspielwege, Formatentwicklung und Innovation – das sind die Stellschrauben für die Zukunft des Audiomarktes. Wie und auf welchen Kanälen sollen Anbieter auf die Marktveränderungen reagieren? Wie können sich Marken im Digitalen positionieren? Und vor allem: Was bedeuten Professionalisierung und Ausdifferenzierung des Podcast-Marktes für die Branche?

Um diese strategischen Fragen geht es in der Audioschiene während der MEDIENTAGE MÜNCHEN, z.B. im Panel „UKW, DAB+, Online-Audio: ein Medium für alle Kanäle?“ mit Erwin Linnenbach und Valerie Weber. Um den Entwicklungen im Podcast-Markt Rechnung zu tragen, wird es neben der Präsentation einer Studie Veranstaltungen zur Vermarktung und zur Formatentwicklung geben. So stellen Tatjana Thamerus und Michael Bartlewski (Kugel und Niere) im Podcast-Panel „Vom „Labermedium“ zum Blockbuster?“ neue Formate bzw. Produktionen vor.

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: „Gerade in Kriegs- und Krisen­zeiten spielen hochwertige Audio-Angebote eine wesentliche Rolle in der Vertrauens­­debatte über die Medien und für die Demokratie. Die Relevanz der Gattung wird auch beim Audio-Gipfel diskutiert. Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, braucht die Branche leistungs­fähige digitale Ausspielwege wie DAB+, professionelle Bericht­er­stattung sowie innovative Format- und Vermarktungsideen.“

Eine Übersicht über alle BLM-Panels inklusive Audio ist hier zu finden.

zur Pressemeldung