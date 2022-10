Bayern Digital Radio auf den Medientagen München 2022

(München) In diesem Jahr kehren die Medientage München wieder auf die große Bühne ins ICM zurück. Vom 18. – 20. Oktober erwartet die Besucher drei Tage lang ein Konferenzprogramm mit aktuellen und relevanten Themen auf fünf Bühnen mit mehr als 400 Speakern, eine abwechslungsreiche Expo, zahlreiche Networking-Möglichkeiten und unterhaltsame Entertainment-Formate. Die Bayern Digital Radio ist als Aussteller vor Ort und präsentiert das Testnetz 10D mit den Themen SPI (Service and Programme Information), EWF (Emergency Warning Functionality) und TPEG-EAW (Transport Protocol Experts Group-Emergency Alerts and Warnings). Ein weiterer Schwerpunkt der Präsentation wird die neue Webseite design-dein-radio.de sein mit deren Hilfe jeder den Look von ausgewählten DAB+-Radios ganz individuell entwerfen kann. Auch im Rahmen der Konferenz steht DAB+ auf der Agenda diverser Panels. Für Inhaber eines Konferenzticket ist der Besuch der EXPO kostenfrei.

