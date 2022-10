RAUDIO.BIZ startet zum 1. Januar 2023 landesweite Vermarktungs-Kombi für Nordrhein-Westfalen

(Leipzig) Mit insgesamt neun Programmen hat der nationale New Audio-Vermarkter RAUDIO.BIZ eine neue landesweite Vermarktungs-Kombi für Nordrhein-Westfalen gegründet. Die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi-NRW richtet sich an die werbungtreibende Wirtschaft im mit rund 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland NRW, das bezogen auf die Einwohnerzahl innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, den 8. Rang einnimmt, vergleichbar mit den Niederlanden (Quelle: statista).

Zum Line-Up der RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW gehören sowohl jahrelang etablierte bekannte Marken mit erfolgreichen Programmen in anderen Bundesländern, die fortan auch in NRW starten und erstmals landesweit buchbar sind, wie auch neue Zielgruppenprogramme, explizit für NRW. Das neue Kombi-Angebot steht für einfache Buchbarkeit, eine klare Preisstruktur über einen Vermarkter und bietet zugleich die bislang größte Vielfalt an landesweit empfangbaren Programmangeboten.

Kombimitglieder, landesweit empfangbar via DAB+: ENERGY NRW, egoFM NRW, FEMOTION RADIO, Paradiso NRW, Radio Holiday, Schlager Radio (NRW), ZOUND1 Mix, ZOUND1 MAX.

Eine Sonderrolle in der Kombi nimmt dabei lulu FM ein, welches ab November in Köln via UKW empfangbar ist und die Kombi als neuntes Programm ergänzt.

Damit zielt RAUDIO.BIZ auf die bislang aufgrund der lokal zersplitterten Vermarktungsstrukturen und eines geringen Audio-Angebotes für die Werbewirtschaft brach liegenden Vermarktungspotenziale in Nordrhein-Westfalen: „Die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi-NRW beendet die Kleinteiligkeit des Audiomarktes in NRW. Über eine landesweite Ansprache erschließen wir nicht nur neue Zielgruppen, sondern versammeln mit insgesamt neun starken Partnern die größte buchbare Vielfalt im einwohnerstärksten Bundesland. Durch unsere Kombi bieten wir der Werbewirtschaft nunmehr eine One-Stop-Plattform für echte landesweite Audiokampagnen“, erklärt Andreas Schilling, Geschäftsführer RAUDIO.BIZ.

Hierfür setzt RAUDIO.BIZ den weiteren Ausbau des bereits bestehenden Sales-Teams am Medienstandort Köln fort, um bereits im Vorfeld des offiziellen Starts am 1. Januar 2023 mit der aktiven Vermarktung zu starten. „Mit der RAUDIO.BIZ New Audio Kombi-NRW bieten wir werbungtreibenden Unternehmen die Ansprache neuer Zielgruppen im wirtschaftlich stärksten Bundesland und für unsere Mandanten neue Möglichkeiten der Monetarisierung. Dies kann nur mit erfahrenen NRW-Vermarktungsexpert:innen gelingen“, so Schilling weiter.

