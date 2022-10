Neue Generation von TELESTAR DAB+ Radios mit EWF-Funktion jetzt lieferbar

(Ulmen) Mit Stolz präsentierte die TELESTAR-DIGITAL GmbH als erster Anbieter die beiden Multifunktionsradios DIRA M 1 A und M 1 A mobil anlässlich der Internationalen Funkausstellung in Berlin.

Bei einem Katastrophenfall spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Schafft man es, die Bevölkerung schnell und umfassend zu warnen und über eine drohende Gefahrensituation zu informieren, lassen sich menschliche Tragödien vermeiden. Das Fraunhofer IIS hat mit „EWF“ (kurz für das Englische „Emergency Warning Functionality“ – übersetzt etwa Notfallwarnfunktion) ein Alarmierungssystem entwickelt, welches Warnmeldungen barrierefrei und innerhalb von Sekunden über das DAB+ Digitalradionetz an EWF-fähige Empfänger übermittelt. Die Empfänger wechseln automatisch auf das Notfallprogramm und schalten sich dafür falls nötig selbständig aus dem Standby ein. Das Notfallprogramm umfasst zusätzlich zur Sprachausgabe weitere Informationen in Textform – etwa über die aktuelle Lage, das betroffene Gebiet oder detailliertere Handlungsanweisungen. Diese werden über das Display des Empfängers dargestellt. Hierfür wird mit Journaline ein standardisierter DAB-Dienst verwendet, der als „Videotext“ für Radios beschrieben werden kann. Diese Textkomponente liefert detaillierte Hintergrundinformationen zum Nachlesen in mehreren Sprachen und ermöglicht auch Menschen mit Hörbehinderung zu erreichen. Der Vorteil dieser EWF-Lösung: Die komplette EWF Funktionalität einschließlich der Empfänger-Alarmierung, Sprachausgabe und Journaline Textinformationen wird ausschließlich über das DAB+ Sendenetz verbreitet; ein Internetzugang oder funktionierende Mobilfunkversorgung ist für den Empfang nicht notwendig.

Erprobungsphase läuft bereits

Aktuell befindet sich das System noch in der Erprobungsphase. Auch wegen der Erfahrungen während der Flutkatastrophe an der Ahr im Juli 2021 gewann das Projekt auch bei politischen Entscheidern zuletzt an Momentum. Am 8.12. ist der bundesdeutsche Warntag, an dem auch EWF bundesweit getestet wird.

Die TELESTAR-DIGITAL GmbH wird mit dem DIRA M 1 A und M 1 A mobil zwei DAB+ Radiomodelle in das Sortiment aufnehmen, die den vollständigen EWF Funktionsumfang unterstützen werden. Bei beiden Geräten handelt es sich um kompakte Multifunktionsradios der TELESTAR DIRA Serie, wovon eines dank integriertem Akku auch unabhängig vom Stromnetz betrieben werden kann.

zur Pressemeldung