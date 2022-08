DAB+ auf dem SwissRadioDay 2022

(Zürich) Im Rahmen des SwissRadioDay am 25. August 2022 steht auch DAB+ auf der Agenda. So wird Olaf Korte, Head of Broadcast Applications Group Fraunhofer Institute zum Thema „Krisen-Kommunikation für Europa über DAB+“ einen Vortrag halten. Weitere Podiumsbeiträge beschäftigen sich u.a. „Wie DAB+ das Wachstum von Nischenradiosendern fördert“ (mit Paul Chantler, Director Fix Radio, Podcast Radio & Arena Radio) oder „DAB+ in Innenräumen“ (mit Christian Wieser, Migros, M-Electronics).

Der SwissRadioDay ist das grösste und führende Branchentreffen der Schweizer Radioindustrie. Dank der grossen Präsenz von EntscheidungsträgerInnen, RadiomacherInnen und -interessierten ist der SwissRadioDay seit zwei Jahrzehnten der Fixpunkt im Radiojahr. In Fachreferaten, Diskussionen und Workshops werden inhaltliche und technische Branchenneuheiten präsentiert und die Zukunft des Radios diskutiert. Seit 1999 veranstalten die SRG und Privatradios (VSP & RRR) zusammen den SwissRadioDay. Der SwissRadioDay ist die einzige Veranstaltung für Vertreter aller Sprachregionen der Schweiz, die ganz dem Medium Radio gewidmet ist. Auch der Verband Unikom und das DAB+-Netzwerk digris sind im SwissRadioDay eingebunden.

