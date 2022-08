Albrecht Audio präsentiert neues DAB+ Radio mit moderner Streaming-Funktion in schickem Bambus-Design

(Dreieich / Trittau) Stylish, funktional und klangvoll – das Albrecht DR 882 im modernen Bambus-Design besitzt nicht nur eine edle Optik, sondern füllt auch jeden Raum mit sattem, kristallklaren Stereo-Sound. DAB+ und UKW-Empfang gehören ebenso zur Serienausstattung wie die Streaming-Funktion, ein Aux-In-, ein USB- und ein SD-Card-Anschluss. So hat man die freie Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten. Mit 40 Favoritenspeichern, Fernbedienung, Weckfunktion mit Snooze und Sleeptimer, ist das Digitalradio perfekt ausgestattet und ein Hingucker in jedem Wohnraum, gleich ob Küche, Schlaf- oder Arbeitszimmer. Auf dem 2,8 Zoll TFT-Farbdisplay können unter anderem die DAB+ Slideshow mit interessanten Zusatzinfos wie Fussballergebnisse, Nachrichten oder Musiktiteln angezeigt werden. Das neue Digitalradio Albrecht DR 882 ist ab sofort im Fachhandel und online zum UVP von 99,90 Euro erhältlich.

