Fraunhofer IIS auf der IBC 2022

(Erlangen) Auf der Messe IBC (09. – 12.09.22 | Amsterdam) stellt das Fraunhofer IIS erstmals die neueste Version (R7) seiner professionellen ContentServer-Technologie für Digitalradio DAB+ und DRM vor, die in Produkten der Fraunhofer-OEM-Partner erhältlich ist. Der ContentServer R7 verfügt über zahlreiche neue Features wie zusätzliche Schnittstellen für IP-basierte Audiostreaming-Quellen, automatische Normalisierung und Überwachung der Lautstärke (basierend auf der Fraunhofer Sonamic-Technologie) und volle CAP-Konformität für die automatische Verarbeitung von EWF (Emergency Warning Functionality)-Meldungen. An der Demostation wird gezeigt, wie der ContentServer Multiplexe generiert, die dann über eine Fraunhofer DAB+/DRM Multimediaplayer-Radio-Applikation wiedergegeben werden. Darüber hinaus werden die in DAB+ und DRM standardisierten Datenanwendungen Journaline und EWF im Rahmen der ContentServer R7-Demo gezeigt. Außerdem wird die Hybridradio-Lösung des Fraunhofer IIS vorgestellt: Diese zeigt alle Komponenten eines modernen SDR-basierten Radiosystems zum Empfang von analogen und digitalen Radioservices vereint mit der Möglichkeiten des Internetstreamings. Durch kontinuierliches Suchen nach der besten Empfangsmöglichkeit ermöglicht Hybridradio den Nutzern auch unterwegs ununterbrochenen Hörgenuss und bietet ihnen daneben eine einfache Möglichkeit, Lieblings-Regionalprogramme außerhalb der jeweiligen Sendegebiete zu hören. Speziell für das Hören im Auto mit mehreren Audiozonen und zusätzlichen digitalen Informationsdiensten, können gleichzeitig mehrere unabhängige Empfangseinheiten auf einer Radioplattform aktiv sein.

