DAB-Stabübergabe im Allgäu

[München] „Ebbes Nuis em Allgai“ – unter diesem Motto findet am 16.04 in Kempten eine Veranstaltung der BLM zur Aufschaltung des DAB+-Regionalnetzes im Allgäu statt. Zu den Rednern gehören der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien Siegfried Schneider, Dr. Florian Herrmann, Staatsminister, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Angelika Schorer, MdL und Mitglied des Medienrates der BLM. Anlässlich des Pressetermins findet auch die Stabübergabe vom Allgäu zum Voralpenland statt, die auch noch 2019 als nächstes Regionalnetz in Bayern auf Sendung gehen sollen.

zur Veranstaltungsseite