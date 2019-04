Schweiz informiert über Umrüstung auf DAB+ bei Autoradios

[Bern] Gemäß Schätzungen müssen noch ca. 3,5 Millionen Fahrzeuge in der Schweiz auf DAB+ umgerüstet werden, bevor definitiv auf den digitalen Standard umgestellt werden kann. Daher informiert die Medienstelle DAB+ bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft in einer Medienmitteilung über die Optionen für den Kunden. So sollte der bei vielen anstehende Werkstattbesuch zum Frühlingsanfang für die Umrüstung genutzt werden. Bei den Neuwagen sind heute bereits 91 Prozent mit DAB+ ausgestattet. Damit ist in der Schweiz, die ab Ende 2020 in der EU geltende Bedingung bereits nahezu erfüllt, wonach jedes neue Personenfahrzeug DAB+-fähig sein muss. Dies macht sich auch immer stärker in der Nutzung bemerkbar. So erfolgten im Herbst 2018 von 100 im Auto gehörten Radiominuten bereits 40 via DAB+, was einer Verdopplung des DAB+-Anteils innerhalb von drei Jahren entspricht.

