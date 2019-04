Allgäu bekommt eigenes Regionalnetz für DAB+

[München] Mit der Aufschaltung des Regionalnetzes Allgäu Anfang April macht DAB+ einen weiteren wichtigen Schritt hin zur Bereitstellung von DAB+-Netze für alle privaten Radioveranstalter in Bayern. Das neue Netz ergänzt die bereits bestehenden Regionalnetze in Franken, Niederbayern, Oberpfalz und Oberbayern/Schwaben, die Lokalnetze in München, Augsburg, Ingolstadt und Nürnberg sowie das landesweite und nationale Sendernetz. Die Anfangskonfiguration für das DAB+-Netz Allgäu (Kanal 8B) besteht aus den Sendeanlagen Grünten und Memmingen mit einer Sendeleistung von 4kW bzw. 1,5kW (ERP). Damit werden die Städte Memmingen und Kempten sowie die Landkreise Unterallgäu und Oberallgäu versorgt. Insgesamt profitieren ca. 348.000 Einwohner von dem neuen Regionalnetz. Für 266.000 reicht zum Empfang der DAB+-Programme eine Zimmerantenne (Indoor-Qualität). Die Straßenabdeckung in den genannten Landkreisen liegt bei ca. 82%. Eine Erweiterung um zwei weitere DAB+-Sendeanlagen – voraussichtlich in Markt Wald und Pfronten – ist in 2019 vorgesehen. Netzbetreiber des Regionalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH. Zum Start des Netzes sind Allgäuer Heimatmelodie, AllgäuHIT, Griaß di Allgäu, Hitradio RT1 Südschwaben, Radio Arabella Kult, Radio Galaxy Kempten und RSA Radio Oberallgäu zu empfangen. Hierzu haben die Veranstalter bereits im Mai 2018 je eine Datenkapazität im Versorgungsgebiet von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) zugewiesen bekommen. Das Programm RSA – der Allgäusender mit Ostallgäufenster und ein Bodensee-Fenster werden voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt auf Sendung gehen.

