Schlagersamstag der ARD-Radios auf der IFA

[München/Berlin] Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin tritt Vincent Gross am gemeinsamen Schlagersamstag von Bayern plus, NDR PLUS und MDR Schlagerwelt in der ARD-Halle 2.2 auf. Am Samstag, den 1. September ab 10 Uhr können Messebesucher Vincent Gross live erleben. Nach seinem Live-Auftritt und der Autogrammstunde begrüßt der Newcomer um 14.00 Uhr zehn Fans mit Begleitung zu einem exklusiven „Meet and Greet“ am Stand von ARD-Radio. Die Gewinner werden per Zufallsgenerator gezogen und per E-Mail benachrichtigt. Bayern plus ist in Bayern und Berlin über DAB+ auf Sendung.

zum Gewinnspiel