[Dreieich] Mit dem Albrecht DR 62 gibt es ein neues tragbares DAB+ Radio auf dem Markt. Der kleine Empfänger passt bequem in die Tasche oder das Gepäck und ermöglicht den Empfang von Musik und Nachrichten in kristallklarer DAB+ Qualität sowie klassischen UKW-Sendern. Weitere Features: integrierte Kopfhörerbuchse, Sleep-Timer, Display zur Darstellung zusätzlicher Informationen, wie z.B. Künstlername, aktuelles Album, etc. Der UVP liegt bei 39,90 €uro.

zur Produktseite