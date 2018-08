Staatssekretärin Raab zur Rolle des Mediums Radio

[Landau] Anlässlich der Eröffnung des neuen Studios der Antenne Pfalz in Landau betonte Heike Raab, Bevollmächtigte für Medien und Digitales Staatssekretärin die Bedeutung der lokalen und regionalen Medien für die Meinungsvielfalt. Zudem sprach sie über die Digitalisierung: „Ich bin aber auch überzeugt, dass die Zukunft des Radios digital ist. Die Vorzüge von DAB+ sind vielfältig. So verbessert DAB+ gegenüber UKW oder dem Internet-Radio die Qualität des Hörens, versetzt Zuhörerinnen und Zuhörer in die Lage, neue Dienste und Funktionalitäten zu nutzen und verbreitert die Sendervielfalt und damit die Pluralität der Radiolandschaft. Die Verbreitung von DAB+ ist zudem deutlich kostengünstiger sowohl für die Sender als auch die Verbraucher und ermöglicht eine ökonomische Nutzung von knappen Frequenzressourcen“, so Staatssekretärin Heike Raab weiter. „Nachdem nun auf EU-Ebene die Voraussetzungen zur Anpassung der Regelungen zur Interoperabilität in § 48 TKG geschaffen sind, wollen wir die bereits in der vergangenen Legislaturperiode vereinbarte Formulierung einer Interoperabilitätsverpflichtung nun zügig umsetzen. Es geht darum, dem Hörfunk in der digitalisierten Welt von morgen zukunftsfähige Entwicklungsperspektiven zu eröffnen. Die Interoperabilitätsverpflichtung wird die flächendeckende Verbreitung von Digitalradiogeräten verbessern und so dem digitalen Radio in Deutschland Schwung verleihen“, erläuterte die Staatssekretärin.

