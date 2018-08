Deutschlandradio auf der IFA 2018: Dlf Audiothek und neue Digitalradiofunktionen im Blickpunkt

[Berlin] Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin präsentiert Deutschlandradio die drei bundesweiten Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Vom 31. August bis 5. September informieren Mitarbeiter und Programmverantwortliche in Halle 2.2. über das Programm, Empfangs- und Kontaktmöglichkeiten. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Deutschlandradio-Apps und geplante Zusatzfunktionen beim Digitalradiostandard DAB+. Am 2. und 3. September stellen Experten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und des Fraunhofer-Instituts am Deutschlandradio-Stand die neue Emergency-Warning-Funktionalität (EWF) im Digitalradio vor. Ein Vertreter des Fraunhofer-Instituts steht auch an allen weiteren Messetagen für Fragen rund um das Warnsystem zur Verfügung. EWF nutzt die Technik von DAB+ und steht in Bayern als erstem Bundesland vor der Einführung, um im Gefahren- oder Katastrophenfall schnell, flächendeckend und mit den nötigen Details zu informieren.

