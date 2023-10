Green Radio – Bayern Digital Radio auf den Medientagen München

[München] Vom 25.-27. Oktober finden die Medientage München zum ersten Mal im House of Communication statt – dem zu Hause von Serviceplan Europas größter unabhängiger und partnergeführter Kreativagentur (Ostbahnhof / Friedenstr. 24). Unter dem Motto “Intelligence” finden an drei Tagen über 100 Sessions in der Konferenz sowie ausgesuchte Masterclasses statt. Lounge-Flächen laden zum Netzwerken ein – und es gibt mit “Media For You” wieder das Special zum Thema Jobs & Ausbildung.

Bayern Digital Radio stellt das Thema „Green Radio“ in den Fokus seiner diesjährigen Präsentation. Basierend auf der gleichnamigen Studie des Bayerischen Rundfunks und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien wird dargestellt wie auch der Hörfunk seinen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise und zur Erreichung der Klimaziele leisten kann und welche Rolle DAB+ dabei spielt. Passend dazu werden DAB+-Radios u.a. von Albrecht, Imperial, Sangean, Soundmaster und TechniSat ausgestellt.

Der Messestand der BDR befindet sich im Haus JOIN das sich gleich am Haupteingang und noch im zugangsfreien Bereich der Medientage München befindet. Zum Zutritt ist lediglich eine kostenlose Registrierung vor Ort oder vorab online notwendig (siehe Ticket “Media For You – Zugang zur Media Idol Stage von Start Into Media” 0,00 Euro). Alle Infos zur Veranstaltung finden Sie unter medientage.de/ und speziell zur EXPO incl. Übersichtsplan hier.

