TechniSat startet “RADIO+DEALS” für Endverbraucher

(Daun) Vom 01.10.2023 bis 31.12.2023 erhalten Endverbraucher beim Kauf eines ausgewählten Aktionsradios eine attraktive Prämie gratis dazu. Damit können die Käufer eines TechniSat DAB+/Internetradios sich vor dem anstehenden Weihnachtsfest nicht nur selber, sondern auch anderen eine Freude machen.

Mit der Aktion „RADIO+DEALS“ startet TechniSat zusammen mit dem Handel in den Jahresendspurt. Wenn ein Endverbraucher im Aktionszeitraum ein qualifiziertes Aktionsradio erwirbt, bekommt er von TechniSat ein zusätzliches Gerät als Prämie geschenkt. Bei den Prämien handelt es sich um hochwertige Unterhaltungselektronik aus dem Audio- und Haushaltssortiment von TechniSat.

Der Käufer kann je nach Aktionsgerät zwischen drei bis vier Prämien frei wählen. Über die spezielle Aktionswebseite deals.technisat.de beantragt der Endverbraucher die Prämie direkt bei TechniSat. Hierfür ist lediglich die Angabe der Seriennummer des gekauften Aktionsgerätes und der Upload des Kaufbelegs erforderlich. Die ausgewählte Prämie wird innerhalb von zehn Werktagen zum Endverbraucher gesendet. Die vollständigen Aktionsbedingungen für Privatkunden sind ebenfalls auf der Aktionsseite zu finden.

Exzellente Auswahl an Aktionsradios

Bei den teilnehmenden DAB+/Internetradios handelt es sich um die aktuellen Top-Modelle aus dem TechniSat-Sortiment: das DIGITRADIO 650, das DIGITRADIO 602, das DIGITRADIO 586, das DIGITRADIO 380 CD IR und das MULTYRADIO 600 CD IR. Die fünf Aktionsmodelle sind All-In-One-Hifi-Digitalradios, welche neben klassischem UKW-Radio auch DAB+ sowie die grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio empfangen. Mit integriertem CD-Spieler, Musikstreaming via Spotify Connect und Bluetooth, sowie diversen Anschlussmöglichkeiten für externe Datenträger werden die Radios zu wahren Multimedia-Talenten. Zusätzlich überzeugen die Geräte mit starkem Klang und modernem Design. Einige Aktionsgeräte haben zusätzlich eine Wireless-Charging-Funktion, sodass das Smartphone praktisch auf der Oberseite des Gerätes aufgeladen werden kann.

Aktion ist Teil der Image-Kampagne “Dein Tag klingt besser.”

TechniSat ist als Marktführer für Digitalradios bekannt für seine Vielzahl an Empfangsgeräten. Unter dem Claim „Dein Tag klingt besser“ verspricht die neue TechniSat-Kampagne jedem das passende Digitalradio, um überall im Alltag Radio zu hören. Die Aktion „RADIO+DEALS“ knüpft an diese Botschaft an. Denn die breite Auswahl an Aktionsradios und Prämien ermöglicht es jedem Kunden genau die Geräte auszuwählen, die zum Alltag und den eigenen Bedürfnissen passen.

Prämien, die sich sehen lassen können

Nicht nur die Aktionsradios, sondern auch die Prämien überzeugen in bekannter TechniSat-Qualität. Je nach erworbenem Aktionsgerät können die Kunden aus bis zu vier attraktiven Prämien auswählen. Dabei sind Aktionsradios und Prämienprodukte in zwei Gruppen aufgeteilt. Beim Kauf eines DIGITRADIO 650 kann als Prämie zwischen einem kompakten Akku-Handstaubsauger, einer TV-Soundbar und einem DAB+/Internetradio mit Wireless-Charging-Funktion ausgewählt werden. Beim Kauf eines DIGITRADIO 380 CD IR, eines DIGITRADIO 586, eines MULTYRADIO 600 CD IR und eines DIGITRADIO 602 entscheidet der Endverbraucher zwischen zwei kompakten Digitalradios, dem TECHNIFANT Kinder-Audioplayer und einem XL-Bluetooth-Lautsprecher. Die Prämienprodukte eignen sich perfekt als Ergänzung für den eigenen Haushalt, können nach Belieben aber auch als Weihnachtsgeschenke Anwendung finden. So freuen sich die Eltern zum Beispiel über ein neues Küchen- oder Wohnzimmerradio und die Kinder über den TECHNIFANT Audioplayer mit Nachtlicht.

Werbekampagne und Handelsunterstützung

Am POS wird die Aktion aufmerksamkeitsstark mit Aufstellern und Infomaterial präsentiert. Zusätzlich unterstützt TechniSat den Handel mit Werbevorlagen. Außerdem bewirbt TechniSat die Aktion seit Anfang Oktober in reichweitenstarken Print- und Onlinemedien wie auch mittels Werbespots auf YouTube und über Social Media. Damit bietet TechniSat dem Fachhandel und den Endverbrauchern eine spannende Aktion für das vierte Quartal.

zur Aktion