Informationsveranstaltung zu DAB+ in Cham

(Berlin) Deutschlandradio stellt in mehreren Regionen auf digitale Programmverbreitung mit DAB+ um. Somit werden Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur künftig mehrheitlich digital ausgestrahlt (siehe Meldung) – so auch in der Region Cham. Aus diesem Anlass gibt es am Samstag, den 22. Juli, eine Informationsveranstaltung. Den DAB+ Informationsstand finden Interessierte auf dem Kunden-Parkplatz von expert K+B. Dort stehen Radio-Experten von 09-16 Uhr für alle Fragen rund um DAB+ zur Verfügung. Nutzen Sie die Gelegenheit, fragen Sie unsere Berater und testen Sie den digitalen Empfang mit Hilfe zahlreicher Vorführgeräte.

zur Veranstaltung