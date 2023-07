ANTENNE BAYERN ist Privatradio Nr. 1 in Deutschland und steigert Reichweite im Kernmarkt Bayern

(Ismaning) ANTENNE BAYERN ist weiterhin das Privatradio Nr. 1 in Deutschland und Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 im Freistaat als landesweiter Einzelsender (Hörer:innen pro Tag). Bundesweit liegt der Radiosender mit 3,8 Mio. Hörer:innen pro Tag (gesamt, Montag bis Freitag) an der Spitze. Dies zeigt die heute vorgestellte ma 2023 Audio II.

Im Heimatmarkt Bayern ist ANTENNE BAYERN in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen der reichweitenstärkste landesweite Einzelsender (Mo. – Fr.) mit 1,7 Mio. Hörer:innen pro Tag (+16,6 % zu ma 2022 Audio II) vor den Sendern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

„Die Marktführerschaft als landesweiter Einzelsender bei den 14- bis 49-Jährigen und damit eine deutliche Steigerung in unserem Heimatmarkt Bayern zeigen, dass ANTENNE BAYERN in einem disruptiven Marktumfeld weiterhin zu den reichweitenstärksten Medienangeboten im ganzen Freistaat gehört“, kommentiert CEO Felix Kovac die Ergebnisse. „Besonders freue ich mich über zum Teil deutliche Steigerungen in unserem Kernsendegebiet. Dies lässt darauf schließen, dass unser Programmteam einen guten Job gemacht hat, wofür ich mich sehr bedanke!“

„Nichtdestotrotz sehen wir die gravierenden Veränderungen des Radio-Gesamtmarkts. Daher werden wir uns mit ergänzenden Angeboten wie ROCK ANTENNE, ANTENNE NRW oder OLDIE ANTENNE in landes- und bundesweiten Märkten zielgerichtet aufstellen“, führt Kovac weiter aus. „Dem gesamten Team unserer ANTENNE BAYERN GROUP danke ich sehr, dass wir mit großem Engagement uns gegenseitig stärken.“

