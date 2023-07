ma 2023 Audio II: Absolut Radio überzeugt erneut mit starken Zahlen und ist weiterhin die am stärksten wachsende nationale Sendergruppe Deutschlands

(Garching bei München) In der heute durch die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlichten ma 2023 Audio II nehmen die nationalen DAB+ Programme der Absolut Radio Senderfamilie erneut den ersten Platz in Deutschland ein.

Mit einer Wachstumsrate von 21,4 Prozent bei den Hörern in der Durchschnittsstunde, ist die Sendergruppe bei den nationalen Programmen eindeutig der Sieger dieser Markterhebung. Trotz schwankender Marktverhältnisse können sich die Absolut Radio Sender in allen Kategorien durchsetzen und bauen damit ihre Position im Radiomarkt weiter aus. Besonders in der vermarktungsrelevanten Zielgruppe der 14 – 49-Jährigen ist ein deutlicher Anstieg hinsichtlich der Reichweite zu vermerken. Beim Weitesten Hörerkreis gewinnen die Absolut Radio Sender 16,9 Prozent und bei den Hörern in der Durchschnittsstunde 21,8 Prozent. Beim Gesamtpublikum wächst der Weiteste Hörerkreis sogar um rund 20 Prozent.

“Wir verfolgen eine ungewöhnliche und mutige Strategie, sowohl im Programm als auch im Marketing. Wir haben mutige und sehr innovative Gesellschafter und ein fantastisches Team, das bereit ist, neue Wege zu gehen und Radio konsequent digital und neu zu denken”, äußert sich Mirko Drenger, CEO der Antenne Deutschland GmbH & Co. KG. „Jetzt sind wir in unserem neuen Setup angekommen und freuen uns, diese Mechanismen weiter zu skalieren“, so Drenger weiter.

Auch für den hauseigenen Vermarkter ist die neuste Messung ein großer Erfolg. Mit der nationalen DAB+ ad.audio Kombi kann sich der hauseigene Vermarkter der Antenne Deutschland über 15,6 Prozent Zuwachs bei den Hörern in der Durchschnittstunde freuen und hat seine Reichweite im Weitesten Hörerkreis um 2,7 Prozent ausgebaut.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sogenannten 2. Bundesmux, einer Plattform für die bundesweite Distribution von Radiosendern über DAB+. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen Antenne Deutschland einige zur Aussendung von sechs eigenen Absolut Radio Programmen (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) nutzt und die übrigen Plätze an andere Sender vermietet. Antenne Deutschland ist damit eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. Der Programmbetrieb und die modernen Studios befinden sich in Garching bei München. Über die ad.audio GmbH, einem Joint Venture zwischen Antenne Deutschland und dem Außenwerber Ströer, bietet Antenne Deutschland zudem innovative Vermarktungsmöglichkeiten, die Radio, Online und Out of Home miteinander verbinden.

