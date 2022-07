Anmeldung für Workshop Digital Broadcasting WSDB 2022 gestartet

(Erfurt) Alle zwei Jahre im September lädt das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Medien und Forschungseinrichtungen zum Rundfunkbranchentreff nach Erfurt ein. In diesem Jahr findet das Event am 15. und 16. September 2022 statt. Ab sofort und bis zum 22. Juli 2022 können alle Interessierten die vergünstigten Early-Bird Konditionen nutzen und sich für 200 Euro statt 250 Euro zur Veranstaltung anmelden.

Nachdem der letzte Workshop Digital Broadcasting 2020 nur virtuell stattfinden konnte, freuen sich die Organisatoren, das diesjährige Expertenevent wieder zwei Tage lang in Präsenz durchzuführen. Die wissenschaftliche Leitung des WSDB liegt auch in diesem Jahr in den Händen von Professor Alexander Raake von der TU Ilmenau. Raake ist vor allem auf das persönliche Netzwerken und den fachlichen Austausch gespannt: »Ich freue mich auf meinen ersten WSDB vor Ort, nachdem ich die Veranstaltungsreihe seit 2020 als wissenschaftlicher Leiter begleiten darf. Es wird viel zu besprechen geben, denn die Broadcasting-Branche hat sich vor allem durch die Corona-Pandemie wieder vielen neuen Herausforderungen stellen müssen. Rezeptionsmuster haben sich genauso verändert wie die technologischen und organisatorischen Rahmenbedingungen in diesem Sektor.«

Der mittlerweile 17. Workshop Digital Broadcasting wird mit einer Keynote von Professor (a. D.) Ulrich Reimers eröffnet. Reimers gilt als Pionier des digitalen Fernsehens und ist dem WSDB seit vielen Jahren treu verbunden: »Der Workshop Digital Broadcasting ist ein wichtiges Austauschformat für die deutsche Rundfunkszene. Ich schätze das familiäre Flair der Veranstaltungsreihe, die wichtigen und wertvollen Gespräche in den Pausen und die Fachvorträge, die mir jedes Mal wieder neue Impulse liefern für meine Arbeit und die meiner geschätzten Kolleginnen und Kollegen«, so Reimers. In seiner Keynote mit dem Titel »DAB, DVB-H, DVB-T2, DAB+, 5G Broadcast: Wenn man immer schon vorher klug (gewesen) wäre« möchte Reimers gewisse Lehren aus den immer wieder neuartigen technischen Systemen zur Rundfunkprogrammverbreitung der letzten Jahrzehnte ziehen, ohne jedoch, wie er selbst sagt, den Stein der Weisen präsentieren zu können.

Für den diesjährigen WSDB hat der Programmausschuss aus allen Einreichungen 16 Fachvorträge zu den folgenden Themenschwerpunkten ausgewählt: 5G Netze, Streaming und Broadcast in der Praxis, KI in den Medien, Digitalradio und KI für die Content-Analyse. Am Ende des ersten Veranstaltungstags erwartet die Teilnehmenden des Workshops Digital Broadcasting ein Stadtrundgang durch die malerische Altstadt von Erfurt und ein gemeinsames Abendessen mit viel Raum für Gespräche.

