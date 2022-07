Mega Radio GmbH erhält Zulassung für das Hörfunkprogramm “MEGARADIOmix” zur Verbreitung via DAB+ in Chemnitz und Umgebung

(Leipzig) Der Medienrat der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM) hat sich in seiner Sitzung am 05.07.2022 in Leipzig mit der Vergabe von Restkapazitäten einer lokalen DAB+-Bedeckung zur Versorgung des Stadtgebietes Chemnitz befasst und die Zulassung des Hörfunkprogramms “MEGARADIOmix” der MEGA Radio GmbH, Augsburg, vertreten durch den Geschäftsführer Peter Valentino, beschlossen. “MEGARADIOmix” ist ein 24-stündiges Hörfunkspartenprogramm mit dem Schwerpunkt auf die aktuellen Hits aus den Genres Disco, Funk, Pop, Latino, House und Charts. Die vom Medienrat beschlossene Zulassung wird auf zunächst zehn Jahre erteilt und berücksichtigt eine Zuweisung von 66 Capacity Units. Mit “MEGARADIOmix” verfügen zehn Hörfunkprogramme über eine Zulassung zur Verbreitung für den lokalem DAB+-Multiplex in Chemnitz.

Die Veranstalterin verbreitet ein weiteres Programm mit dem Titel “MEGA 80s” mit Fokus auf Musik der 80er Jahre seit 2018 via DAB+ in Leipzig und Freiberg. Das neueste Programm “MEGARADIOmix” wurde von der SLM im März 2022 für eine DAB+-Verbreitung in der Kachel Leipzig und lokal in Dresden zugelassen.

