[Erfurt] Am 23. und 24. September 2020 findet der 16. Workshop Digital Broadcasting WSDB statt. Sollten es aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich sein, den WSDB vor Ort in Erfurt durchzuführen, wird der der Workshop in angepasster Form als Online-Veranstaltung stattfinden. Die Einreichungsfrist für Vorträge oder Poster-Präsentationen wurde bis zum 12.6.2020 verlängert.

