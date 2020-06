Kanalumstellung in der Oberpfalz erfolgreich abgeschlossen

[München] Das DAB+-Regionalangebot in der Oberpfalz läuft seit 4. Juni an allen oberpfälzischen Standorten auf dem neuen Kanal 6C. Nach den Standorten Hohe Linie, Dillberg, Amberg Hirschau und Ochsenkopf wurde jetzt abschließend im Landkreis Cham am Sender Hoher Bogen erfolgreich umgestellt. Um das bisherige DAB+ Angebot mit Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Schwaben, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, BR Verkehr sowie die privaten Programme Absolut HOT, charivari, egoFM, gong fm, Radio Galaxy Amberg/Weiden, Radio Ramasuri, Radio TEDDY und ROCK ANTENNE weiter wie gewohnt genießen zu können, müssen Hörerinnen und Hörer einen Sendersuchlauf an ihrem DAB+ Radio durchführen. Die Umstellung war notwendig, um Kapazitäten für ein weiteres Wachstum des DAB+ Angebots in Deutschland zu schaffen. Der Kanal 12 D wird für ein neues bundesweites Sendernetz mit neuen Angeboten benötigt, das voraussichtlich im Laufe des Jahres starten soll.

