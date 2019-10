Spannende Radiopanels der BLM bei #mtm19

[München] Audio liegt im Trend – davon zeugen viele Sessions der MEDIENTAGE MÜNCHEN 2019, zu denen die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) vom 23. bis 25. Oktober einlädt. Prominente Gäste, wie etwa Steve Boom (Amazon Music), diskutieren über neue technologische Möglichkeiten und Herausforderungen für die Radiolandschaft. Am 24. Oktober richtet sich der Blick in die digitale, smarte und mobile Audio-Zukunft. BLM-Präsident Siegfried Schneider und Norsk-Radio-CEO Ole Jørgen Torvmark werden im Panel „Macht an. Digitale Vielfalt über DAB+ und IP“ erläutern, warum Digitalradio Reichweiten rettet. Ein Überblick über alle BLM-Panels der #mtm19 ist hier zu finden.

