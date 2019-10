Bayerischer Rundfunk verbessert DAB+ Empfang in der Oberpfalz und am Jenner

[München] Der Bayerische Rundfunk nimmt in Amberg am 18. Oktober 2019 einen neuen DAB+ Senderstandort in der Oberpfalz in Betrieb. Damit verbessert der BR den DAB+ Empfang im Stadtgebiet und der näheren Umgebung. Aufgeschaltet werden zunächst die zehn bayernweiten DAB+ Radioprogramme auf Kanal 11 D. Zeitgleich vergrößert der BR am Sender Jenner bei Berchtesgaden die Auswahl an Radiostationen über DAB+. In Amberg nimmt der Bayerische Rundfunk eine Sendeanlage für die digitalen BR-Programme und ein privates Radioprogramm auf Kanal 11 D (bayernweites Netz) in Betrieb. Die Aufschaltung einer zweiten Sendeanlage für weitere Radiostationen und Regionalprogramme folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Hörerinnen und Hörer in der Stadt Amberg können das landesweite Programmangebot mit einem DAB+ Radio nun auch innerhalb von Gebäuden gut empfangen. Es wird empfohlen, dafür einen automatischen Sendersuchlauf am DAB+ Radio zu starten, sofern die Programme bisher noch nicht gelistet sind. Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendenetz im Kanal 11 D damit auf 59 Standorte. Über dieses Netz können bereits 91,4 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil, im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 97,6 Prozent. Um den Empfang von DAB+ kontinuierlich zu verbessern, plant der BR in den kommenden Wochen und Monaten weitere Standorte in Bayern in Betrieb zu nehmen. In Berchtesgaden und Umgebung vergrößert sich durch eine neue Sendeanlage für Kanal 10 A am Sender Jenner die Programmauswahl. So ist dort ab 18. Oktober zusätzlich Bayern 1 Oberbayern als Regionalprogramm verfügbar.

