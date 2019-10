SWR optimiert DAB+-Empfang

[Stuttgart] Am Mittwoch, 9. Oktober 2019 wurde der Senderstandort Alf Bullay in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung im Moseltal im Bereich Enkrich – St. Aldegund- Bremm. Am Donnerstag, 10. Oktober 2019 wird voraussichtlich der Senderstandort Idar-Oberstein Hillschied in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in den Landkreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach im Bereich Birkenfeld, Idar-Oberstein sowie im Nahetal – von der saarländischen Grenze bis Kirn.

