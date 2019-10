[Köln] Seit dem 2. Oktober können Hörer*innen im Hochsauerland und Teilen des Rothaargebirges die WDR-Radioprogramme über DAB+ besser empfangen. Am Standort „Hochsauerland“ auf der Hunau wurde eine neue Sendeanlage mit einer Sendeleistung von 1 kW in Betrieb genommen. Dadurch verbessert sich der Empfang vor allem in den Regionen Eslohe und Schmallenberg. Im Laufe des Jahres und im nächsten Jahr wird die DAB+-Versorgung in NRW sukzessive weiter ausgebaut.

