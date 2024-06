Ingolstadt vergrößert seine Reichweite bei DAB+

[München] Das Lokalnetz Ingolstadt (Kanal 6A) bekommt heute einen dritten Standort für DAB+. Neben den bereits bestehenden Sendern in Pfaffenhofen-Wolfsberg und Gelbelsee verstärkt ab sofort nun ein weiterer Standort in Eichstätt den Empfang von DAB+ in der Region. Der Sender arbeitet mit einer Leistung von 1 kW ERP. Netzbetreiber des Regionalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH.

Insgesamt werden nun in den Regionen Ingolstadt ca. 489 Tsd. Einwohnerinnen und Einwohner mit den DAB+-Programmen des Regionalnetzes Ingolstadt 6A erreicht. Für ca. 466 Tsd. Einwohnerinnen und Einwohner ist zum Empfang der DAB+-Programme eine Zimmerantenne ausreichend. Das DAB-Netz Ingolstadt 6A versorgt nun auch die große Kreisstadt Eichstätt fast vollständig in Indoor-Qualität (ca. 99%). Mit der Netzerweiterung durch die DAB-Sendeanlage Eichstätt kann in der Regionen Ingolstadt das DAB-Multiplex Ingolstadt 6A von ca. 93,9 % der Bewohnerinnen und Bewohner in Gebäuden und ca. 98,6 % mobil empfangen werden.

Das Netz „Ingolstadt“ umfasst aktuell die Radiostationen Gong 96,3 in Ingolstadt, Radio Galaxy Ingolstadt, Radio IN digital, Radio IN Oldiewelle, rt1 in the mix und RT1 Neuburg Schrobenhausener Land. Eine aktuelle Empfangsprognose zu Ingolstadt und allen weiteren DAB+-Sendegebieten in Deutschland gibt es unter dabplus.de/empfang/.

