Beats Radio startet heute in Österreich

(Augsburg) Mit Beats Radio startet heute (21.06) ein völlig neuartiges Radioprogramm bundesweit via DAB+ in Österreich. Der Nonstop Music-Sender steht für einen innovativen und handverlesenen Musikmix aus entspanntem House, Deep-House, Nu Disco und Dance.

Beats Radio ist in Deutschland mit einer Reichweitensteigerung von 700% innerhalb von zwei Jahren, einer der am schnellsten wachsenden Radiosender und steht für eine völlig neue Generation von Radioangebot. Jetzt erfolgt der Sendestart in Österreich.

Beats Radio folgt keinen Charts, spielt keine aktuellen Radio-Hits, sondern ausschließlich feinste, handkuratierte House Music von den weltweit besten DJs und Künstlern.

Ab heute sendet Beats Radio auch in Österreich bundesweit via DAB+ und Streaming (beatsradio.at) und sorgt mit seinen immer positiven Sommer-Vibes für lässiges Beachclub-Feeling.

Das Programm richtet sich an Menschen einer weltoffenen, erwachsen gewordenen Jugendkultur.

Beats Radio ist ein Radiosender der deutschen, börsennotierten Klassik Radio AG die auch Klassik Radio betreibt. Klassik Radio, ist der größte Klassik Sender in der Europäischen Union und bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil des österreichischen Radiomarktes.

„Wir freuen uns sehr, dass die Erfolgsgeschichte von Beats Radio nun endlich nach Österreich kommt. Mit dem heutigen Sendestart und der bundesweiten Verbreitung über DAB+ wollen wir eine breite Hörerschaft in Österreich für unseren einzigartigen Nonstop-Music-Mix begeistern. Es ist bereits unser zweiter Sender im wunderschönen Österreich“, so CEO Ulrich Kubak.

