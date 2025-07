Absolut Radio wächst weiter: ma 2025 Audio II bescheinigt Reichweitenplus der nationalen Audiomarke

(Garching bei München) Die heute veröffentlichte ma 2025 Audio II der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) bestätigt erneut den starken Aufwärtstrend der nationalen Absolut Radio Senderfamilie.

Die DAB+ Programme verzeichnen auch in diesem Jahr ein deutliches Reichweitenplus – insbesondere in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die Zahl der Hörer in der Durchschnittsstunde steigt auf 422.000. Dies entspricht einem Zuwachs von 11 Prozent im Vergleich zur ma 2025 Audio I.

Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen die kontinuierliche Relevanz und Marktstärke der Absolut Radio Sender. Mit 5,383 Millionen Hörern im Weitesten Hörerkreis knackt die Senderfamilie die 5-Millionen-Marke und behauptet weiterhin ihre starke Position als Anbieter im nationalen Radiomarkt.

Bereits in der ma 2025 Audio I gehörte Absolut Radio mit einem Wachstum von 27 Prozent in der Durchschnittsstunde zu den eindeutigen Gewinnern der ma Audio.

“Ich bin sehr zufrieden, dass die aktuellen Zahlen erneut belegen, dass wir mit unserer teilweise sehr ungewöhnlichen Vorgehensweise auf dem richtigen Weg sind. Wir brechen Regeln und machen lauter Dinge, die ‚man im Radio nicht macht‘. Wir machen letztlich nicht Radio, sondern digitale Audioprodukte. Und die Verknüpfung mit Social Media und der Aufbau der Absolut Radio Community bringt uns nachhaltiges Wachstum”, sagt Mirko Drenger, Geschäftsführer der Antenne Deutschland. “Unser Team besteht in großen Teilen aus sehr jungen Menschen, die wenig Radio Legacy mitbringen, sehr digital sind und eine moderne Vorstellung von Audio-Unterhaltung haben”, so Drenger weiter.

