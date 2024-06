Ab heute gibt es in Österreich (noch) „mehr Radio“ mit 58 DAB+ Sendern

(Wien) Die digitale Radiolandschaft in Österreich erhält einen bedeutenden Schub: Mit der heutigen Inbetriebnahme neuer DAB+ MUXe und 30 neuen Sendern wächst das digitale Radioangebot auf insgesamt 58 Sender. Der Nationalrat hat die Wichtigkeit des Digitalradios erkannt und die jährliche Digitalförderung um eine Million Euro erhöht.

Mehr Programme

Ab Juni 2024 wächst das digitale Radioangebot erstmals seit August 2020 weiter an. 30 neue Sender gehen auf DAB+ „on Air“. Darunter bekannte Namen wie Radio Arabella oder Life Radio. Auch ein breites Spektrum an Nischenprogrammen findet sich wieder. Mit diesem größten Start an Radiosendern seit dem Beginn des Privatradios in Österreich 1998 bietet DAB+ eine nie dagewesene Sender- und Programmvielfalt. Mit den neuen DAB+ Programmen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob Klassik, Pop, Rock, Schlager, Nachrichten oder Sport – die digitale Radiowelt bietet nun noch mehr Auswahl.

Erhöhung des Digitalisierungsfonds

Ein entscheidender Schritt zur Förderung des Digitalradios ist die Erhöhung des Digitalisierungsfonds. Der Nationalrat hat einen Initiativantrag beschlossen, der den Fonds jährlich um eine Million Euro anwachsen lässt. Diese zusätzlichen Mittel sind für die DAB+ Sender von großer Bedeutung, insbesondere in den ersten Jahren, in denen die Refinanzierung oft schwierig ist. Diese Anschubfinanzierung stellt sicher, dass der kostenfreie und niederschwellige Zugang zu einer größeren Programmvielfalt in ganz Österreich gesichert wird.

Großer Dank gilt insbesondere Frau Bundesministerin Susanne Raab für die umsichtige Begleitung des Themas.

„Die Erhöhung der Fördermittel ist ein klares Signal für die Bedeutung des digitalen Radios in Österreich. Mit der Erweiterung des Programmspektrums auf 58 Sender bieten wir den Hörerinnen und Hörern eine noch nie dagewesene Vielfalt. Die zusätzlichen Mittel des Digitalisierungsfonds sind entscheidend für den weiteren Ausbau und die Stabilität des DAB+ Angebots. Wir danken dem Nationalrat für diese wichtige Unterstützung.“, sagt Roman Gerner, Vorsitzender des Vereins Digitalradio Österreich.

DAB+ bietet „mehr Vorteile“

Bereits über eine Million Menschen in Österreich hören mehrmals pro Monat Radio über DAB+. Das Digitalradio bietet viele Vorteile gegenüber UKW: kristallklarer Klang, eine breite Sender- und Programmvielfalt, keine Notwendigkeit für Internetempfang und Datenverbrauch sowie eine kostenfreie Verfügbarkeit. Die Vielfalt der Radioprogramme auf DAB+ ist klar strukturiert und mühelos auffindbar. Zusätzlich bieten DAB+ Geräte nützliche Zusatzfunktionen, die den Alltag bereichern.

