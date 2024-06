Österreich: Noch mehr Radio-Vielfalt durch DAB+

(Wien) Österreichs Radiomarkt bietet enorme Vielfalt. Ab 21.06.24 kommen weitere 28 Privatradiosender über DAB+ dazu. Dadurch werden die Auswahlmöglichkeiten für die Hörerinnen und Hörer noch größer als bisher. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: von Pop bis Klassik, von Rock bis Lounge, von Schlager bis Dance.

Corinna Drumm, Geschäftsführerin des Verbands Österreichischer Privatsender, feiert den größten Sendestart privater Radiosender seit 1998. „Die Privatradios haben vor einem Vierteljahrhundert Vielfalt und mehr Farbe in Österreichs Radiomarkt gebracht und ihr Angebot seither laufend erweitert. Jetzt folgt der nächste, wirklich große Schritt: Mit den 28 neuen Sendern wird das Angebot für die Hörerinnen und Hörer nochmals stark ausgebaut. Das ist großartig!“

Ein Grund dafür ist, dass Radio in Österreich ungebrochen beliebt ist und intensiv genutzt wird: Drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher schalten jeden Tag das Radio ein.[1] Im Durchschnitt hören sie über 200 Minuten pro Tag Radio.[2] Vor allem Privatradios können punkten: „Wir konnten zuletzt ein bemerkenswertes Wachstum der Privatsender feststellen. Mittlerweile haben sie einen Marktanteil von fast 50%.“[3]

Mit Blick auf die Zukunft ist Drumm sehr optimistisch: „Die Attraktivität von Radio ist ungebrochen. Radio bietet einfachsten Zugang zu aktueller Information und Unterhaltung, überall in Österreich. Und es genießt unverändert hohes Vertrauen bei den Menschen.“ Drumm verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Radio nach TV die am häufigsten genutzte Nachrichtenquelle für die Österreicherinnen und Österreicher ist.[4]

„Privatradios sind und bleiben die stabilen und verlässlichen Begleiter durch den gesamten Tag. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro – Radio wird überall und jederzeit gehört, über UKW und DAB+, oder online zum Beispiel über den Radioplayer.“

Mehr Infos zu den neuen Sendern, ihren Programmen und ihren Sendegebieten gibt es auf der Webseite der KommAustria.

