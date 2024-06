Ausbauprogramm 2024: Erster nationaler DAB+ Multiplex wird um fünf Senderstandorte erweitert

(Köln) Media Broadcast baut das Sendernetz des ersten nationalen Digitalradio-Programmpaketes im Jahr 2024 weiter aus. Der Ausbau startet am heutigen Tag mit dem Standort Bad Tölz in Bayern. Im Verlauf des Jahres werden insgesamt fünf neue Senderstandorte in vier Bundesländern und in Österreich nahe der deutschen Grenze hinzukommen. Hörerinnen und Hörer können sich auf einen noch besseren Empfang von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova und neun weiteren privaten Programmen in den jeweiligen Empfangsgebieten freuen. Ende 2024 besteht das Sendernetz der ersten nationalen DAB+ Plattform aus 170 Standorten im gesamten Bundesgebiet.

Folgender neuer Senderstandort ist heute, am 27. Juni 2024, im Kanal 5C in Betrieb gegangen:

Senderstandort Bundesland Empfangsregion Bad Tölz Bayern Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, B13, B472

Übersicht der für 2024 weiteren neu geplanten Senderstandorte des ersten nationalen DAB+ Multiplexes im Kanal 5C:

Senderstandort Bundesland Empfangsregion Inntal (Ebbs) Tirol, Österreich Oberbayern, Landkreis Rosenheim, A93 Hohe Wurzel Hessen Rheingau-Taunus-Kreis, B54, B260 Schleswig Schleswig-Holstein Kreis Schleswig-Flensburg, A7, B76, B77, B201 Wilhelmshaven Niedersachsen Wilhelmshaven, A29

Die Termine zur Inbetriebnahme der Standorte werden nach Abschluss der Detailplanungen veröffentlicht.

Ende 2024 wird das Sendernetz insgesamt 170 Standorte umfassen, womit die Zahl der Einwohner, welche die 13 Programme mit einer Zimmerantenne zuhause empfangen können, auf etwa 75,7 Mio. anwächst. Dies entspricht mehr als 91 Prozent der Bevölkerung. Die Flächenversorgung für mobilen Empfang liegt jetzt schon bei mehr als 97 Prozent und wird Ende 2024 weiter leicht ansteigen, die Versorgung der Autobahnen liegt bereits bei über 99 Prozent und entspricht damit nahezu einer Vollversorgung.

Folgende Programme sind im ersten nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:

• Deutschlandfunk

• Deutschlandfunk Kultur

• Deutschlandfunk Nova

• Deutschlandfunk Dokumente und Debatten

• Absolut relax

• Energy Digital

• ERF Plus

• Klassik Radio

• Radio Bob

• Radio Horeb

• Radio Schlagerparadies

• Schwarzwaldradio

• sunshine live

Unter dabplus.de/empfang steht den Hörerinnen und Hörern ein Empfangscheck zur Verfügung, mit dem man durch Eingabe der Postleitzahl die DAB+ Empfangsverhältnisse an diesem Ort prüfen kann.

„Wir kommen dem Ziel, Deutschland nahezu flächendeckend mit dem Sendernetz vom ersten nationalen DAB+ Multiplex zu versorgen, immer näher. Damit kommen wir nicht nur den Wünschen der Hörerinnen und Hörer nach, die ihre Lieblingsprogramme bundesweit an jedem Ort empfangen möchten. Gleichzeitig wird auch deutlich, welche Bedeutung DAB+ für die umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Qualitätsinhalten über einen robusten Verbreitungsweg hat“, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast.

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue: „Unser fortgesetztes Engagement für DAB+ steht für den Anspruch, unser Informations- und Kulturangebot bundesweit, flächendeckend, frei zugänglich und ohne Streaming-Zusatzkosten verfügbar zu machen. Digitalradio eröffnet dabei zugleich große Potenziale für mehr Energieeffizienz und damit auch eine kostengünstigere Programmverbreitung.“

Über Media Broadcast

Rundfunk- und Telekommunikationsdienstleistungen mit 100 Jahren Erfahrung

Media Broadcast ist ein Unternehmen der freenet AG und als Deutschlands größter, bundesweiter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche Partner für Digitalisierung. Das Unternehmen projektiert, errichtet und betreibt multimediale Übertragungsplattformen für TV und Hörfunk auf Basis moderner Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerke.

Media Broadcast ist Marktführer bei der terrestrischen Radio- und Fernsehverbreitung DAB+ und DVB-T2 HD, vermarktet die Plattform freenet TV und ist u. a. am DAB+ Plattformbetreiber Antenne Deutschland beteiligt. Darüber hinaus vernetzt das Unternehmen Rundfunkanbieter mit seinem hochverfügbaren Glasfasernetzwerk.

Media Broadcast betreibt 5G Campusnetze für innovative Anwendungsfälle und bietet diese sowohl dauerhaft als auch temporär Industriekunden, privaten Unternehmen und Kunden aus dem öffentlichen Sektor an. Zudem erbringt das Unternehmen hoch qualitative Telekommunikationsdienstleistungen für bundesweit tätige Kunden.

Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland hat Media Broadcast 2019 für alle Mitarbeitenden die 4-Tage-Woche eingeführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Köln. Mehrere hundert Servicemitarbeitende sind bundesweit im Einsatz.

