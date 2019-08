Digitalradiotag 2019 auf der IFA

[Berlin] Bereits zum zweiten Mal präsentieren die Medienanstalten im Rahmen des Digitalradiotags am 9. September auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin den Digitalisierungsbericht Audio. Dieser stellt ausführlich aktuelle Entwicklungen der digitalen Radio- und Audionutzung dar. Im ersten Teil der Veranstaltung stehen die aktuellen Ergebnisse zum Radioempfang im Mittelpunkt. Sie geben u.a. Aufschluss über die Verbreitung von DAB+- und Internetradio-Geräten sowie über die Nutzung der einzelnen Radio-Empfangswege in Deutschland. Im zweiten Teil erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ergebnisse des Online-Audio-Monitors (OAM). BLM und mabb präsentieren die aktuellen Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Studie rund um die Nutzung von Webradio, Musik-Streaming und Podcast. Ein besonderer Fokus wird wie auch in der anschließenden Diskussion auf dem Thema Smart Speaker und Sprachassistenten liegen.

