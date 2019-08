Radio Ilmwelle stellt den Sendebetrieb ein

[Pfaffenhofen] Die Radiostationen PN Eins Dance, Ilmwelle, Ilmwelle Event, Ilmwelle 90s, Ilmwelle Schlager und PN Eins Urban werden vsl. ab Mitte August nicht mehr über DAB+ verbreitet. Die Einstellung der Ausstrahlung betrifft das Lokalnetz Ingolstadt (Kanal 11A). Ob und wie lange noch ein reines Musikprogramm über die Webstreams angeboten werden kann ist noch offen. „Bedauerlicherweise müssen wir uns in die große Liste der Unternehmen einreihen, die zwar ein hervorragendes Produkt abliefern, sich aber noch nicht genügend finanziell tragen. Wir haben in den letzten Jahren viel geschafft aber echtes Radio machen kostet viel Geld. Mitarbeiterlöhne für ein top Team, Technik, Verbreitungskosten und Miete für geeignete Räumlichkeiten sind einige der vielen Punkte. Leider ist die Funkhaus Pfaffenhofen GmbH nicht mehr in der Lage diese hohen Kosten weiterhin zu tragen. Ausserdem macht es der immer noch nicht absehbare Termin einer UKW-Abschaltung nicht einfacher. Als wir mit Pioniergeist im Jahr 2015 mit Radio Ilmwelle an den Start gingen, hofften wir auf eine zügige Umstellung vom alten UKW-Analogradio auf das neuere Digitalradio DAB+. Damit wären wir auch verbreitungstechnisch mit den alteingesessenen Mitbewerbern gleichzusetzen und könnten rein mit unseren eigens produzierten und lokalen Inhalten überzeugen“ so Radio Ilmwelle. Eine Entscheidung über die weitere Verwendung der freiwerdenden Kapazitäten trifft die Bayerische Landeszentrale für neue Medien vsl. nach der Sommerpause.

