SWR plant 2019/20 weiteren DAB+-Sendernetzausbau

[Stuttgart] Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt des DAB+-Sendernetzausbaus des Südwestrundfunk in Rheinland-Pfalz. Geplant sind die Standorte: Alf Bullay (Q3/2019), Bad Münster (Q4/2019), Diez an der Lahn (Q4/2019), Haardtkopf (mit Leistungserhöhung, Q4/2019), Idar-Oberstein Hillschied (Q3/2019), Kaiserslautern (Leistungserhöhung, Q4/2019) und Zweibrücken (Q4/2019). In 2020 sollen dann Ahrweiler, Bleialf, Kirn, Mudersbach, Oberes Ahrtal und Oberheimbach dazukommen. In Baden-Württemberg sind die Standorte Brandenkopf (Q4/2019), Memmingen (Q4/2019) Mühlacker (Q4/2019) und Wertheim (Q4/2019) geplant.

