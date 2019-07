Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 2019

[München] Lokalradio gehört in Bayern für rund 2,9 Millionen Menschen ab 14 Jahren zum Alltag. Mit einer Tagesreichweite von 25,8 Prozent an einem durchschnittlichen Werktag behaupten sich die Lokalradioprogramme als feste Größe hinter den landesweiten Angeboten ANTENNE BAYERN und Bayern 1, die sich mit jeweils 28,1 Prozent den Spitzenplatz teilen. Es folgt Bayern 3, das im Freistaat unter der Woche von 21,5 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren gehört wird. BLM-Präsident Siegfried Schneider zu den Ergebnissen der Funkanalyse: „Der private Hörfunk in Bayern bleibt im wachsenden Wettbewerbsumfeld digitaler Angebote Garant für hohe Tagesreichweiten und damit unverzichtbarer Bestandteil im modernen Media-Mix. Gleichzeitig machen die Ergebnisse aber deutlich: Das lineare Radioprogramm darf nicht mehr allein im Zentrum der Bemühungen stehen. Es hat viele seiner Alleinstellungsmerkmale verloren. Die Digitalisierung fordert neue, qualitativ hochwertige Inhalte und neue, innovative Geschäftsmodelle. Eine Herausforderung, die viele Chancen bietet: Schließlich hat Radio – auch das belegt die Funkanalyse eindrücklich – im Alltag der Menschen seinen festen Platz.“

