DAB+ Sender Gießen-Dünsberg strahlt jetzt auch die hr-Programme ab

[Frankfurt] Am 2. Juli 2019 hat der Sender Gießen-Dünsberg den Sendebetrieb zur Verbreitung des hr-Digitalradiobouquets aufgenommen. Damit wird das DAB+ Sendernetz des hr auf dem Frequenzblock 7B um einen weiteren Standort in Mittelhessen ergänzt. Dadurch verbessert sich für die Hörerinnen und Hörer in und um Gießen die bestehende Versorgung unterwegs und – ganz wichtig – die Versorgung zuhause mit dem Küchenradio oder dem Empfänger im Wohnzimmer und Bad. Bisher wurde die DAB+ Verbreitung in Mittelhessen über die Sender Biedenkopf (Sackpfeife), Rimberg (zwischen Alsfeld und Bad Hersfeld) und Großer Feldberg/Ts. sichergestellt. Außerdem sendet der nordhessische DAB+ Standort Habichtswald bei Kassel bereits seit Mitte Juni mit der dreifachen Leistung. Schon vor einem Jahr wurde der Sender mit einer neuen leistungsfähigen VHF-Antenne auf Rundstrahlung umgestellt. Mit der Leistungserhöhung verbessert sich die Versorgungsqualität in weiten Teilen Nordhessens von Bad Karlshafen über Kassel bis nach Korbach. Die beiden Maßnahmen – Verdichtung des hr-Sendernetzes und Leistungserhöhung am Sender Habichtswald – sind nach der Inbetriebnahme des Senders Gelnhausen im April ein weiterer wichtiger Ausbauschritt der DAB+ Versorgung des hr. Die bessere Netzabdeckung und die Leistungserhöhung am Sender Habichtswald ermöglichen im Großraum Gießen (Gießen-Dünsberg) sowie in Nordhessen (Habichtswald) und im Südosten Hessens (Gelnhausen) nicht nur einen besseren mobilen Empfang der hr-Radioangebote im Auto, sondern vielerorts auch einen verbesserten Indoor-Empfang (im Hause) über eine einfache Stabantenne.

zur Pressemeldung