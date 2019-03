WorldDAB gründet Komitee zur Unterstützung von DAB+

[London] Als Reaktion auf die beschleunigte Einführung von DAB+ in Europa und darüber hinaus wurde das WorldDAB Spectrum and Network Implementation Committee (SNIC) ins Leben gerufen, um die Einführung von DAB+ zu unterstützen. Auf Vorschlag des WorldDAB-Lenkungsausschusses wird der bisherige Ausschuss für Regulierung und Spektrum seinen Aufgabenbereich erweitern und die Diskussion sowie den Austausch von Wissen und bewährten Methoden in Bezug auf die Einführung von DAB+ einschließen. Das neue Komitee wird unter anderem ein zweistündiges Seminar umfassen, das zum ersten Mal am 22. Mai parallel zur MBT-Konferenz in Budapest (Ungarn) und in Kooperation mit Broadcast Networks Europe stattfindet. Das Thema dieses ersten Seminars wird „Best Practice für die Implementierung von SFN-Netzwerken“ mit Fallstudien aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Italien, Norwegen und Polen sein.

