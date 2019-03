DAB+-Programme des BR in der media analyse

[München] Im Rahmen der ma 2019 Audio I wurden auch Daten zu den Radioprogrammen des Bayerischen Rundfunks erhoben. Demnach setzt BR Heimat, das am 2. Februar 2015 an den Start ging und als erstes Digitalprogramm in Bayern in der letzten media analyse ausgewiesen wurde, seinen Erfolgskurs fort: 170.000 Menschen hören täglich das digitale Vollprogramm mit bayerischer Musik und Geschichten aus und über Bayern. Die Tagesreichweite des Volks- und Blasmusikprogramms in Bayern steigt von 1,1 Prozent auf für eine Digitalwelle herausragende 1,5 Prozent. Über die Schlagerwelle Bayern plus und das junge Programm des BR, PULS, liegen in der media analyse keine Hörerzahlen vor.

